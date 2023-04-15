Numan Cebeci Develi'de anıldı

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KAYSERİ (AA) - Develi'nin manevi mimarlarından "Kara Müftü" lakaplı Numan Cebeci için anma programı düzenlendi.

Develi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, program Kayseri Üniversitesi, Develi Kaymakamlığı ve Develi Belediyesi'nce tertip edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ney dinletisi sunuldu, Cebeci'nin hayatını anlatan sinevizyon izlendi.

Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lütfullah Cebeci'nin başkanlık ettiği panele, İstanbul Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Cebeci ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Murat Karakaya konuşmacı olarak katıldı.

Anma programı panelistlere plaket ve teşekkür belgesi verilmesiyle sona erdi.

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