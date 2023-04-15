AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın hastanedeki tedavisi tamamlandı

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KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.

İskemik atak tanısıyla 9 Nisan'da takip ve tedavi amaçlı Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Yıldız'ın, nöroloji bölümünde tedavisi tamamlandı.

Yıldız, bir hafta süren tedavisinin ardından sabah hastaneden taburcu edildi.





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