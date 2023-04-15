Kayseri'de depremzedelere iftar verildi

Beyin hücrelerini korur ve kilo vermeye yardımcı olur!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi ve Kaymakamlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri'de yurtlarda kalan depremzedeler için iftar programı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, depremzedelerle iftarda bir araya geldi.

Programda konuşan Palancıoğlu, depremin ilk gününden beri belediye olarak hem sahada hem de yardım çalışmaları anlamında ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Desteklerinin deprem bölgesindeki çadır kentlerde de devam ettiğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Her zaman depremzedelerin yanındayız. Bu ramazan yaşadığımız felaketten dolayı hepimizin içi buruk. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Kardeşlerimizin yaşadıkları bu acıyı, ülke olarak hep birlikte yaşadık. Yaşanan felakette hayatını kaybeden tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha ülkemize böyle acı ve afetler yaşatmasın."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.