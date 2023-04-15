KAYÜ Rektörü Karamustafa, Turizm Haftası'nı kutladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karamustafa, mesajında, "bacasız sanayi" olarak nitelendirilen turizm sektörünün, ülkelerin kalkınmasında ve iktisadi gelişmelerinde lokomotif role sahip olduğunu ifade etti.

Turizm cenneti Türkiye'nin sahip olduğu çekiciliklerin hem iç hem de uluslararası turizm hareketliliği açısından önem taşıdığına dikkati çeken Karamustafa, şunları kaydetti:

"Kayseri, eşsiz coğrafyası ve sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle önemli turizm şehirlerindedir. Şehrin adeta sembolü konumundaki Erciyes Dağı, kış turizminde önemi her geçen gün artan değerdir. Erciyes Dağı'nın yanı sıra yüzlerce kuş türünü bünyesinde barındıran Sultan Sazlığı, Yahyalı Kapuzbaşı Şelaleleri, Aladağlar Milli Parkı, Soğanlı Vadisi, Gesi Bağları, Kuş Barınma Evleri ile mantı, pastırma ve sucuk gibi geleneksel lezzetleri başta olmak üzere birçok gastronomi unsurları ile değerleri, turizm açısından şehrin önemli turizm zenginlikleri arasında yer almaktadır. Bunun yanında Asur, Hitit, Pers, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eser, müze ve ören yerleri, şehrin 6 bin yıllık tarihine tanıklık etmektedir."

Karamustafa, şehrin sadece doğası, tarihi ve kültürel yapısıyla değil kış, sağlık ve gastronomi turizmi açısından da önemli bir destinasyon konumunda olduğunu belirtti.

Kentin turizmden aldığı payın daha da artırılması, pazarlama faaliyetlerine önemin yanında, destekleyici nitelikteki hizmetler sektörünü canlandırmak ve turizm konusunda nitelikle insan kaynağı yetiştirmek için azami gayret göstermeleri gerektiğini aktaran Karamustafa, bu çerçevede KAYÜ'de ülkenin makro plan ve politikaları çerçevesine uygun eylem planları oluşturduklarını sözlerine ekledi.

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