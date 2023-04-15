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Büyükşehir Belediyesine "En İyi Stant Dekoru" ödülü

AA

Büyükşehir Belediyesine "En İyi Stant Dekoru" ödülü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi 26. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda, kış turizmi alanında "En İyi Stant Dekoru" ödülüne layık görüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 12-15 Nisan'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen organizasyonda Erciyes başta olmak üzere tüm turizm destinasyonları ile Kayseri'yi tanıtan Büyükşehir Belediyesi, kurduğu stant ile ilgi odağı oldu.

Kurulan stant, fuar organizatörlerinden kış turizmi dalında "En İyi Stant Dekoru" ödülü aldı.

Fuarda yaklaşık 30 ülkeden 600'e yakın katılımcı yer aldı.

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