AK Parti'li Özhaseki, partisinin "Milletvekili Aday Tanıttım Toplantısı"nda konuştu:

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Ben görev süremi başım dik alnım açık olarak tamamladım. İnşallah da Cenabıhakk'ın huzuruna yüzümün akıyla çıkacağım." dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Milli Savuna Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı "AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Özhaseki, adayları tebrik ederek, Cenab-ı Allah'tan 14 Mayıs'ta nice zaferler nasip etmesini ve bu milletin yüzünü güldürmesini niyaz etti.

1990 yılından itibaren teşkilatının her bir kademesinde görev aldığını belirten Özhaseki, bugün burada veda etmek için bulunmadığını ifade etti.

Bayrağı kardeşlerine teslim etmek için salonda bulunduğunu dile getiren Özhaseki, şunları söyledi:

"Ben buradayım. Hizmet etmeye devam edeceğim. Bizim AK Parti olarak bulunma gayemiz bu millete hizmet etmektir. Ben görev süremi başım dik alnım açık olarak tamamladım. İnşallah da Cenabıhakk'ın huzuruna yüzümün akıyla çıkacağım. Ama şunu biliyorum ki 'Mahkeme kadıya mülk değil.' Zamanı gelince de bismillahirrahmanirrahim diyerek yeni bir vazifeye yelken açmak için kenara çekilmesini bilmek de bir erdemdir diye düşünüyorum. Bugün kardeşlerimize bayrağı teslim ediyoruz. Ama şunu bilin ki 15 Mayıs'tan itibaren onlar milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapacaklar. Ben de genel merkezde yine Kayseri'nin temsilcisi olmaya, yine Türkiye'yi temsil etmeye, yine güzel işler yapmaya da devam edeceğim inşallah. Bu bir bayrak yarışıdır."

Başka partilerde olduğu gibi temayüllerde, aday sıralamasında kendilerinde kavgalar olmadığına dikkati çeken Özhaseki, aday olan, olamayan, geçmişte görev yapan arkadaşları dahil olmak üzere hepsinin bir arada olduğunu söyledi.

Özhaseki, bugün burada aday olan kardeşlerini tebrik etmek, sonunda da seçim günü akşamına kadar yanlarında koşmak için bir arada olduklarını kaydetti.

Kendilerinin millet, ümmet, vatan, bayrak ve ezan diye bir dertleri olduğunu aktaran Özhaseki, "Bizim sorumluluğumuz var. Milletimize karşı sorumluluğumuz var. Tarihimize karşı bizim bir sorumluluğumuz var. Bu milletin bağrından çıkmış ve bugüne kadar bütün gücünü milletten almış bir AK Parti ailesi olarak bizim sesimizin, AK Parti ailesinin sesinin milletin ta kendisi olduğunu biliyoruz. Onun için buradayız. Bundan dolayı buraya kadar gelerek bizlere destek veren siz değerli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun." diye konuştu.

- Hasan Sami Özvarinli, AK Parti'ye katıldı

Özhaseki, konuşmasının ardından, yıllarca İYİ Parti'de siyaset yapmış, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanlığını yapmış ama gördüklerinden, yaşadıklarından sonra, 'Burada ben bir saniye bile duramam' diyerek ayrıldığını belirttiği Hasan Sami Özvarinli'yi sahneye davet etti.

Özvarinli, bugün burada olmaktan büyük bir şeref duyduğunu ifade ederek, evvela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve bütün AK Parti mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ettiğini söyledi.

Hayatını Türk milletinin ve Türk İslam davasının zaferi için mücadele vererek geldiği bu noktada, bugün buraya gelmekten şeref duyduğunu belirten Özvarinli, şunları söyledi:

"Sizden ve bu mazi esnasında incittiğim herkesten helallik istiyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve değerli AK Parti ailesinden, hepinizden, kardeşlerimden, sayın bakanımdan helallik istiyorum. Ben, karşı tarafın belki de en çetin ceviz, kaya parçalarından birisi olarak, aldı getirdi sayın bakanım ve bu kutlu davaya tabiri caizse monte etti. Önce size şu sözü veriyorum. Bu 30 gün içerisinde bu kardeşiniz ki hayatımız bunun eserleriyle doludur, durmayacağız. Zafere emin adımlarla gideceğiz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta bu memleketi ne FETÖ'cülere ne de PKK'yla diz dize oturup bu memleketin pazarlığını yapanlara emanet etmeyeceğiz."

Burada gençler olduğunu, hatayı gördükleri yerden dönmenin mesuliyetinin bulunduğunu kaydeden Özvarinli, "Her insan doğruyu söyleyemez. Doğruyu söylemek, bir yandan cesaret ister. Ama her insan yanlışı gördüğü zaman oradan sırtını dönmeyi de bilmeli. Biz hem doğruyu söylüyoruz, hem sırtımızı dönüyoruz. Ama ne için, memlekete ihanet çukurunda hizmet etmemek için bugün buradayım. Sizlerle birlikteyim. Önümüzdeki 30 gün boyunca Türkiye kazan, ben bir kepçe, Allah'ın izniyle her yere gidip çalışacağım." diye konuştu.

Özhaseki, AK Parti'ye katılan Özvarinli'ye rozet taktı.

Programda, AK Parti Kayseri milletvekili adayları, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.