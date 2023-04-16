Talas'ta Gezici Kanser Tarama Aracı hizmet vermeye başladı

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi tarafından Gezici Kanser Tarama Aracı hizmete sunuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "erken teşhis hayat kurtarır" anlayışı ile hazırlanarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen araç, çalışmalarına başladı.

Uzman ekiplerle özellikle kırsal mahallelerde hizmet verecek olan ve erken teşhis imkanı sağlayan araç, ilk olarak Kuruköprü Mahallesi'ne gitti.

Kuruköprü Mahalle Muhtarı Bilal Yardım hizmetin çok yerinde ve yararlı olduğunu anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vatandaşlardan Fatma Çalışır da hizmetten çok memnun olduklarını belirtti.



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