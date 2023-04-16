Kayseri'de BBP'nin milletvekili adayları seçim çalışmalarına başladı

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KAYSERİ (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri milletvekili adayları, seçim çalışmalarına başladı.

BBP Kayseri İl Başkanı İmdat Güven ile milletvekili adayları Hakan Satılmış, Atilla Öniz, Murat Kelek, Ercan Yozgat, Fatih Koç, Ahmet Yıldız, Ramazan Güneş, Cengiz Göksun, Mert Bünyamin ve Gazi Karataş Seyyid Burhaneddin Türbesi'ni ziyaret etti.

Milletvekili adayı Satılmış, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerdeki sonucun gelecek yüzyılı şekillendireceğini söyledi.

Bu seçimlerin BBP için yükselme ve sıçrama seçimleri olacağını savunan Satılmış, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyük Birlik Partisi'nin de adayı olduğunu hatırlatmak isteriz. Cumhur İttifakı, milletvekili seçimlerinden daha güçlü çıkacak. Şartlar ne olursa olsun milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.



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