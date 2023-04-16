Kayseri'de Kadir Gecesi mesajları

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Büyükkılıç, mesajında, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi'nin huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Kadir Gecesi'nin günahlardan arınma ve manevi hazineyi keşfedebilmeye vesile olmasını dileyen Büyükkılıç, "On bir ayın sultanı ramazan ayı içerisinde bulunan, bin aydan daha hayırlı olduğu bizlere müjdelenen ve kutsal kitabımızın indirildiği Kadir Gecemizi tebrik ediyorum. Kadir Gecesi’nde günahlarımızdan arınmayı ve bu gecenin değerini bilerek manevi hazineyi keşfedebilmeyi temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Başkan Çolakbayrakdar'ın mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da mesajında ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü yaşarken Kadir Gecesi’ne kavuşuyor olmanın da sevincini ve heyecanını yaşadıklarını anlattı.

Kadir Gecesi'nin dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gece olduğunu aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin, öncelikle ülkemizde, sonra tüm İslam alemi ve insanlık için sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle maddi ve manevi sayısız güzelliklerin tadılacağı Kadir Gecesi'ni en içten dileklerimle tebrik ediyor ve hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum."

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