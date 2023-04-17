ASPİLSAN, yeni nesil ürünlerini TEKNOFEST'te gençlerle buluşturacak

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KAYSERİ (AA) - ASPİLSAN Enerji, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılarak yeni nesil ürünlerini gençlere tanıtacak.

ASPİLSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Nisan- 1 Mayıs arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'e ASPİLSAN Enerji de katılım sağlayarak yeni nesil ürünleri, mühendisleri ve kariyer standını gençlerle buluşturacak.

Toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen TEKNOFEST'te geleceğin mühendisleri olan gençleri ASPİLSAN Enerji, stant alanına davet etti.



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