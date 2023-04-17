Kayseri'de Turizm Haftası kutlandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Turizm Haftası, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve turizmcilerin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Dursun, törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi mehter takımı eşliğinde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Tören sonrası gazetecilere açıklama yapan Dursun, hafta dolayısıyla her yıl çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Turizmde farkındalığın oluşturulmasını istediklerini anlatan Dursun, Kayseri'nin Erciyes, Soğanlı Vadisi, Kapuzbaşı Şelaleleri ve Sultan Sazlığı gibi birçok zenginliği barındırdığını dile getirdi.

Dursun, yapılan çalışmalarla kente gelen turist sayısını her gün artırmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.



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