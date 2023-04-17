Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, esnafı ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Kayseri'de esnafı ziyaret etti.

Saadet Partisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hunat Çarşısı esnafıyla görüşerek sorunlarını dinleyen CHP'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Arıkan, "Sabredin az kaldı. Toplumumuzun her kesiminin yaşadığı sorunları biliyoruz. İnşallah 14 Mayıs'ta iklim değişecek, ülkemize ve şehrimize yine bahar gelecek." ifadelerini kullandı.

Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok esnafın siftah dahi yapamadan evine dönmek zorunda kaldığını iddia eden Arıkan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en temel sorunları arasında ekonomi ve adalet geliyor. Maalesef milletimiz son 20 yılda bu iki konuda da çok ağır bedeller ödedi. Bedel ödeme döneminin son bulacağı, herkesin hakkını alacağı bir Türkiye için çalışıyoruz. İnşallah milletimizin desteği ile iktidara geldiğimizde güçlü kadrolarımızla yaşanan sorunlara hızlı bir şekilde müdahale ederek vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlayacağız."



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