Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bahçe mobilyası üretimi yapan fabrikada çıkan yangında hasar oluştu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde'de bahçe mobilyaları üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangında hasar oluşan fabrikanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

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