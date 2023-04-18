Millet Partisi, Kayseri milletvekili adaylarını tanıttı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Millet Partisi, Kayseri milletvekili adaylarını düzenlenen programda tanıttı.

Millet Partisi Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan İl Başkan Vekili Mustafa Temizer, milletvekili adaylarının sırasıyla Mustafa İdiz, Osman İkinci, Mehmet Sümer, Hayrettin Cengiz, Nadi Kaynak, Hasan Öztürk, Menduh Tokyay, Eda Pınarbaşı, Ahmet Yarılkaya ve Ömer Ulutekin olduğunu söyledi.

Temizer, adayların özgeçmişini de okudu.

Kayseri 1. sıra milletvekili adayı Mustafa İdiz de milletin varlık ve beka davası noktasında ellerinden gelen gayreti göstereceklerine inandığını söyledi.

Hassasiyetlerinin klasik particilik çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini belirten İdiz, "Millet Partisi hareketi bir kadro hareketidir. Kadro olmadan düzenli bir siyasi yapı oluşturmak ve iktidarda da gerçekten tatmin edici bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. Bugün siyasetimizin temel sorunlarından en önemlisi de budur." diye konuştu.

Program, adayların fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.