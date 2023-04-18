Kayseri'de DEAŞ şüphelisi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada, Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelinin yakalanması için merkez Kocasinan ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelinin adresinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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