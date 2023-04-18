Büyükkılıç, yapımı süren Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni inceledi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükkılıç, millet bahçesi ile Kayseri'nin önemli bir yaşam merkezine kavuşacağını belirtti.

Burasının 1 milyon metrekare yeşil alana sahip kentin vizyon projelerinden bir olduğunu aktaran Büyükkılıç, "Şehrimizin prestij projelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapımı devam eden çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledik. Girişlerin ücretsiz olacağı 7'den 70'e tüm kesimlere hitap edecek millet bahçesini en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.



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