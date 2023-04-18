Başkan Büyükkılıç'tan Vali Çiçek'e "hoş geldin" ziyareti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, deprem bölgelerindeki görevini tamamlayıp kente dönen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş, Elbistan ve Adıyaman'daki görevlerini tamamladıktan sonra kente dönen Çiçek, Büyükkılıç'ı makamında kabul etti.

Ziyarette Büyükkılıç, Vali Çiçek'e deprem bölgelerinde üstün gayret ve özveriyle yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.



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