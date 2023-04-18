Kayseri'de lokomotifin çaptığı tırın sürücüsü yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de lokomotifin çarptığı kum yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Boğazköprü mevkiinde lokomotif, hemzemin geçit olmamasına rağmen raylardan karşıya geçmek isteyen A.A. idaresindeki 38 ACD 094 plakalı kum yüklü tıra çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

Yaralanan A.A, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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