Bakan Akar, Kayseri'de "Nohut ve Aspir Tohumu Dağıtım Töreni"nde konuştu:

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biz tarım ve hayvancılığın önemini biliyoruz ve bunun için yapılması gerekenleri de sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadir Has Kongre Merkezi otoparkında düzenlenen "Nohut ve Aspir Tohumu Dağıtım Töreni"nde, ülkenin bekası ve güvenliği kadar ticaret, sanayi, tarım ve hayvancılığın da önemli olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılığın ülkenin, milletin ekonomik anlamda sigortası konumunda bulunduğunu vurgulayan Akar, bu manada ne kadar emek ve zaman sarf edilse de yetersiz kalacağını ifade etti.

Devletin ve hükümetin de bu bilinçle çalışmaları dikkatle sürdürdüğünü, sürdürmeye devam ettiğini belirten Akar, alınması gereken tedbirler olduğunu anlattı.

Bunun farkında olduklarını, bu tedbirlerin de alındığını dile getiren Akar, "Özellikle bu seçimden sonra çok daha kapsamlı bir şekilde tarım ve hayvancılık konusunda yapılması gereken ne varsa bunlar da inşallah yapılacak. Biz tarım ve hayvancılığın önemini biliyoruz ve bunun için yapılması gerekenleri de sonuna kadar destekliyoruz." diye konuştu.

Akar, konuşmanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ile çiftçilere tohumluk nohut ve aspir dağıttı.

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