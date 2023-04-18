İYİ Parti Kayseri milletvekili adaylarını tanıttı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında milletvekili adayları tanıtıldı.

Bir restoranda düzenlenen iftar programına İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, milletvekili adayları ve partililer katıldı.

Ataş burada yaptığı konuşmada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim çalışmalarına 5 yıl önce başladığını ve Türkiye'nin bir çok kentini seçim öncesinde dolaştığını belirtti.

Akşener'in bu gezilerde vatandaşların taleplerini dinlediğini vurgulayan Ataş, "Son 5 yılda 6 kez Kayseri'ye gelen Genel Başkanımız Meral Akşener'i mahcup etmemek için biz de seçime kadar var gücümüzle çalışacağız. Kayseri'de tarih yazmak, Türkiye'de tarih yazmak için uyumadan çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Şener ise uzun zamandır Meral Akşener ile demokrasi mücadelesi verdiklerini belirtti.

Seçimlerde bu mücadelenin sonucunu alacaklarına inandıklarının altını çizen Şener, "Türkiye'nin eski alışkanlıklarını değiştirmenin, cesur, yenilikçi adımların zamanı geldi. Yozlaşmış kurumlardan, başarısız kadrolardan kurtulacak, adaleti, liyakati yeniden sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Program, milletvekili adaylarının fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.