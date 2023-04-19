Kayseri'de Ramazan Bayramı'nda tramvay ücretsiz hizmet verecek

Arefe günü ve bayramda AVM'ler açık mı?

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı boyunca tramvayların ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini duyurdu.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, tramvayda ücretsiz ulaşım uygulamasının Ramazan Bayramı'nın ilk günü başlayıp, bayramın son günü gece yarısı sona ereceğini belirtti.

Ramazan Bayramı'nda trafik kurallarına uyulmasını tavsiye eden Büyükkılıç, "Şehrimize sılayırahim için gelen dostlarımız olacak. Hem onlardan hem bu şehirde yaşayanlardan trafik kurallarına uymalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.



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