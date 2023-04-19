Başkan Büyükkılıç koltuğunu öğrencilere bıraktı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 3 öğrenciye devretti.

İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu öğrencileri Özge Bulut, Melisa Ela Sevim ve Sami Yıldız, öğretmen ve idarecileriyle Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Büyükkılıç, Melisa Ela Sevim'e koltuğu devrederek, yetkinin kendisinde olduğunu belirtti.

Melisa Ela, Kayseri'de temiz tutulması şartıyla yeşil alanların çoğaltılması gerektiğini, depremzedeler için yardım kampanyası yapmak istediğini söyledi.

Büyükkılıç da "Bunlar bizim geleceğimiz. Bu açıdan her birinin alnından öpüyorum, sağlıklı başarılı bir eğitim sürdürülmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Büyükkılıç, çocuklara Kayserispor forması ve satranç takımı hediye edip harçlık verdi.

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