Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediyelerinde işçi maaşlarında iyileştirmeye gidildi

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KAYSERİ (AA) - Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, sendikalarının yetkili olduğu Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediyeleri iştiraklerinde çalışan işçilerin maaşlarında imzalanan ek protokol ile iyileştirme yapıldığı açıkladı.

Çelik, yazılı açıklamasında, belediyede çalışan üyelerinin ek protokol ile maaşlarında ortalama 2 bin lira artış sağlandığını belirterek, "Ek protokolümüzün imzalamasında emeği geçen belediye başkanlarımız Mustafa Palancıoğlu, Ahmet Çolakbayrakdar ve Mustafa Yalçın'a teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Çelik, Kayseri genelinde yetkili oldukları belediyelerde işçilerin bayram ikramiyelerinin de ödendiğini kaydetti.



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