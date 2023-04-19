Deprem uzmanı Doğan Kalafat Kayseri'de seminer verdi

KAYSERİ (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat, Kayseri'de seminer verdi.

Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Kalafat burada yaptığı konuşma, Anadolu'nun bir çok yerinde aktif fay hatları bulunduğunu, önlem alınması gerektiğini söyledi.

Kayseri'nin de önlem alması gereken illerin başında geldiğini vurgulayan Kalafat, şöyle konuştu:



"Kayseri'de herhangi bir sıkıntının olmadığını söylemek isterdim ancak durum öyle değil. Bunu söylemek mümkün değil. Büyük depremlerin tekrarlanma süresi 500 yıl ancak bazı hatlarda daha sık deprem olabiliyor. Kayseri'de hem kuzeyde hem de güneyde irili ufaklı fay hatları var. Bunların her biri çalışabilir. Bu fay hatları orta büyüklükte depremler başta olmak üzere zaman zaman da yine 7'ye yakın şiddetli depremler de üretebilir. Dolayısıyla biz bu coğrafyada yaşamak istiyorsak muhakkak depreme dayanıklı binalarda oturmamız ve depreme karşı bilinçli bir toplum haline gelebilmemiz gerekir."

Başkan Palancıoğlu ise belediye olarak depreme hazırlık konusunda farklı çalışmalar yaptıklarını kaydetti.



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