Ramazan Bayramı'na doğru

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci mesajında, bayramın ülke, millet, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olması temennisinde bulundu.

Bayramların birleştirici rolünü vurgulayan Büyüksimitci, "Bayramlar, dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna günlerdendir. Saygı, sevgi, merhamet, birlik ve beraberlik gibi insanı insan yapan değerler, İslam dininin de temelini oluşturan değerlerdir." ifadelerini kullandı.

Kayseri OSB Başkanı Yalçın da bayramların, milletçe birlik ve beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneğinin yaşandığı müstesna günler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bütün Müslümanların hasretle beklediği, yenilendiği, iç dünyasını tazelediği rahmet, bereket ve mağfiret ayı ramazanı nihayetlendirerek, bir bayrama daha kavuşmanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar, manevi kıymetinin yanında bizi biz yapan hasletlerimizi pekiştirdiğimiz, birlik ve beraberliğimizi perçinlediğimiz, kardeşlik iklimini derinden teneffüs ettiğimiz müstesna günlerdir."

KTO Başkanı Gülsoy ise insani değerlerin daha yoğun hatırlandığı ve küslerin barıştığı bayramlarda sağduyu ve hassasiyetle destek olunması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ülke olarak acı bir deprem ile sarsıldık. Asrın felaketinde 50 binden fazla insanımızı kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Ramazan ayına buruk girdik ama kardeşliğin, birliğin, beraberliğin ve tek yürek olmanın sıcaklığıyla yaralarımızı sarıyor, depremzede vatandaşlarımızın bir nebze de olsa yüzünü güldürmek için gayret gösteriyoruz."



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