Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Hüseyin Göçek, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman, Kolovetsios, Uzodimma, Ackah (Dk. 65 Cardoso), Kemen, Mensah (Dk. 76 Gavranovic), Mane (Dk. 76 Attamah), Emrah Başsan (Dk. 82 Ramazan Civelek), Thiam

Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano, Djilobodji, Donk, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Fall (Dk. 90+4 Tarkan Serbest), Mickael Tırpan, Hajradinovic (Dk. 65 Eysseric), Mounir (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Koita (Dk. 82 Bahoken)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Djilobodji (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 11 Koita, Dk. 30 Mickael Tırpan (Kasımpaşa), Dk. 12 Kemen (Yukatel Kayserispor)





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa maçı 0-0 sona erdi.

59. dakikada Aytaç Kara'nın sol kanattan kullandığı korner atışında, Kayserispor savunmasının uzaklaştırmak isteği top yeniden bu oyuncunun önüne geldi. Aytaç Kara'nın sol köşeden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

61. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kemen'in ortasına Mensah'ın vuruşunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kontrol etti.

68. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sol kanattan ceza sahasına giren Fall, kaleci Bilal Bayazıt'ı çalımla geçmek istedi. Kalecinin çeldiği meşin yuvarlak, defans oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.

82. dakikada Koita'nın soldan ceza sahasına girdiği anda çektiği sert şut sonrası top yandan auta çıktı.

89. dakikada sol kantta topla buluşan Bahoken'in pasına hareketlenen Fall, kaleci Bilal Bayazıt'la karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunu kaleci çıkardı.

Maç 0-0 tamamlandı.





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