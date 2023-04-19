Kayseri'de lokomotifin çarptığı tırın sürücüsü tedavi gördüğü hastanede öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de raylardan geçmeye çalışırken lokomotifin çarptığı tırın sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan sürücü A.A, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Boğazköprü mevkisinde dün lokomotif, hemzemin geçit olmamasına rağmen raylardan karşıya geçmek isteyen A.A. idaresindeki 38 ACD 094 plakalı kum yüklü tıra çarpmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.