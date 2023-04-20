Ramazan Bayramı'na doğru

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Çolakbayrakdar mesajında, Ramazan Bayramının küskünlerin barışması, insanların birbirini daha iyi anlaması, hoşgörü ve sağduyu sahibi olması açısından tüm insanlık için vesile olduğunu belirtti.

Vatandaşların bayramını tebrik eden Çolakbayrakdar, "Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları ve yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eylesin. Sağlık ve sıhhat içerisinde nice bayramlara ve ramazanlara erişmeyi nasip etsin. Bayramın tüm insanlığa, İslam alemine, ülkemize ve Kayseri'mize sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da mesajında hoşgörü, birlik ve beraberlik duygularıyla Ramazan Bayramını hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Ramazan ayında yardım ve dayanışmanın arttığını aktaran Palancıoğlu, şunlar kaydetti:

"Bayramlar özellikle çocuklarımızın sevindirildiği, küslerin barıştığı, gönül kırgınlıklarının ortadan kalktığı güzel günler. Dolayısıyla bu bayram biraz daha insanları kucaklayarak yaklaşalım, onlarla iletişimimizi artıralım. Kardeşliğin, barışın ve huzurun egemen olduğu bayramlar, yaşanan zor günleri bir nebze de olsa unutturmakta ve yaşama sevincimizi arttırmaktadır."

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da Ramazan Bayramının tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini temenni etti.















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