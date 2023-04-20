Kayseri'de bayramın son 2 günü hayvanat bahçesi ücretsiz ziyaret edilebilecek

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı'nda faaliyet gösteren hayvanat bahçesini ziyaretlerde Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü ücret alınmayacağını açıkladı.

Başkan Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlıkları ilgili veteriner hekimler tarafından koruyucu uygulamalar yapılan hayvanat bahçesinin, bayramda da ziyaretçilerini beklediğini belirtti.

Vatandaşların bu bayramda hayvanat bahçesine yoğun ilgi göstereceğini tahmin ettiğini aktaran Büyükkılıç, saat 10.00-19.00 arasında faaliyet gösteren hayvanat bahçesinin bayramın ikinci ve üçüncü günü ücretsiz ziyaret edilebileceğini kaydetti.



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