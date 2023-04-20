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Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de partililerle bayramlaştı:

AA

Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de partililerle bayramlaştı:

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şimdi bazıları, bazı zihniyetler teröristlerle beraber konuşuyorlar, görüşüyorlar ve onlara bazı vaatlerde bulunuyorlar. Onlara bazı sözler veriyorlar. Onların bazı taleplerine karşı 'Evet' diyorlar. Bu, kazanımlarımızın kaybedilmesi demektir." dedi.

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı olan Akar, Cumhuriyet Meydanı'nda diğer milletvekili adaylarıyla partisinin bayramlaşma programına katıldı.

Bakan Akar, yaptığı konuşmada, hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin son yıllarda nereden nereye geldiğini herkesin gördüğünü belirten Akar, "İnşallah bundan sonra da planlarımızı, projelerimizi, çalışmalarımızı ülkemizin daha da güçlenmesi, daha da kuvvetlenmesi, büyümesi için el birliğiyle sürdüreceğiz. Bu konuda biz milletimizle beraberiz. Milletimizle omuz omuzayız. Tek yumruk, tek yürek olarak bu çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Akar, ülkenin bekası ve güvenliği için gece gündüz çalışacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemize karşı tabii ki tehditler ve tehlikeler var. Bunun da başında PKK ve PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG var. Bunlara karşı da Mehmetçik gece demeden, gündüz demeden son derece zor arazi, iklim şartlarında onların peşinde mücadelesini sürdürüyor. Onları, çok şükür Allah'ın izniyle kazıkları çukurlara gömdüler, gömmeye devam ediyorlar. Biz bu faaliyetlerimizi sürdürerek inşallah 40 yıldan beri milletimizin başına musallat olan bu beladan asil milletimizi kurtarmakta kararlıyız. Çalışmalarımız bu yönde. Dün de bir gün önce de yapılan çalışmalarla bildiğiniz gibi 18 terörist etkisiz hale getirildi, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde. Bunun manası şu: Çalışmalarımız hiçbir şekilde dur durak bilmiyor ve sürüyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu mücadele devam edecek. İnşallah bu beladan milletimizi kurtaracağız. Hudutlarımız güvenli olacak. Ülkemiz güvenli olacak. İnsanlarımız en iyi şekilde gezecekler, tozacaklar, çalışacaklar. Daha düne kadar biliyorsunuz hudut şehirlerimizde, Kilis'te, Nusaybin'de, camilerimiz bombalandı, yollar bombalandı, şehitlerimiz oldu. Vatandaşımız hayatını kaybetti. Huzursuz oldu. Bunlar bitti. Bunlar bitecek, başka yolu yok. Bunların tek yolu var, adalete teslim olmak."

- "Kürtlerle Türkler kardeştir"

Bakan Akar, terörle mücadelede sonuna kadar gidileceğini ve bu konuda asla durmanın söz konusu olmadığını ifade etti.

Terörle mücadeledeki tek hedeflerinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar, "Terörle mücadele ederken bizim tek hedefimizin teröristler olduğunu, bunun dışında hiçbir şekilde etnik, dini, mezhepsel ayrımcılık yapmadığımızı da bütün dünya alemin bilmesi lazım. Bazı hainler, bazı alçaklar, bazı fitne ve fesat yuvaları sanki bizim yaptığımız operasyonların Kürt kardeşlerimize karşı yapıldığı gibi bir yalana başvuruyorlar. Bu, kesinlikle yalan. Bu, doğru değil. Kürtlerle Türkler kardeştir. Biz yüzlerce yıl beraber yaşadık. Ekmeğimizi paylaştık, suyumuzu paylaştık. Bu vatanı, bu milleti beraber abat ettik. Bu cumhuriyeti beraber kurduk. Şehitliklerde beraber yatıyoruz." diye konuştu.

Şehitlerle ve gazilerle çok mücadeleler verildiğinin altını çizen Akar, terörle mücadelede büyük kazanımlar elde edildiğini anlattı.

Teröristlerin bitme noktasına geldiğine dikkati çeken Akar, şöyle devam etti:

"Şimdi bazıları, bazı zihniyetler teröristlerle beraber konuşuyorlar, görüşüyorlar ve onlara bazı vaatlerde bulunuyorlar. Onlara bazı sözler veriyorlar. Onların bazı taleplerine karşı 'Evet' diyorlar. Bu, kazanımlarımızın kaybedilmesi demektir. Kazanımlarımızın kaybedilmesi demek, tekrar başa dönmek demektir, ülkemizin beka sorunu, güvenlik sorununun tekrar başlaması demektir, şehitlerimizin kanını yerde bırakmak demektir, gazilerimizin emeğine saygısızlık demektir. Bunlara aziz milletimizin, sizlerin müsaade etmeyeceğine eminim. Bu yaptığımız çalışmalar sırasında bazı arkadaşlarımız, bazı kardeşlerimizle bunu yapanlara karşı açıkça tavır aldıklarını, onlara karşı olduklarını tekrar tekrar dile getirdiler, getirmeye devam ediyorlar. Burada acı olan bir başka husus da bundan önce bizimle beraber aynı şeyleri düşünen, aynı şeyleri konuşan bazı kişilerin de maalesef böyle çok küçük hesaplarla bir koltuk uğruna fikir değişikliklerini, yön değişikliklerini acı bir şekilde müşahede ediyoruz. Yazıklar olsun. Teröristler otobüsün önüne oturmuşlar, HDP onların yanına binmiş, ittifak da onun arkasına oturmuşlar. Hepsi aynı otobüste. Bu, çok yanlış. Bütün kazanımlarımızın heba olması demektir. Bu manada biz milletimizin ferasetine, anlayışına güveniyoruz."

Bakan Akar, terörle mücadele ederken bir taraftan da yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşların yanına hep beraber koştuklarını dile getirdi.

Depremin yaralarını hep beraber saracaklarının altını çizen Akar, "Deprem konusunda da başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere bütün bakanlarımız, bütün belediyelerimiz, Kayseri Belediyesi dahil hep beraber vatandaşımızın yanına koştuk. Gerçekten çok büyük bir felaket. Hem şiddet itibarıyla hem kapsadığı alan itibarıyla ve çok şükür dünyayı şaşırtacak şekilde olabildiğince süratli bir şekilde yaraları sarıyoruz. İnşallah hep beraber saracağız ve bitireceğiz bu işi. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

- "Terörle mesafesi olmayanlara asla itibar etmeyin"

Türkiye'nin ekonomik olarak gelişmesi amacıyla ciddi hamleler yapıldığını vurgulayan Akar, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu mücadelelerin yanı sıra aynı zamanda savunma sanayisi dahil, ülkemizin ekonomik anlamda gelişmesi için Kayseri başta olmak üzere Türkiye'de ciddi bir hamle var. Kimseye muhtaç olmadan, yabancıya muhtaç olmadan, ülkemizin savunması ve güvenliği için gerekli olan ne varsa, ordumuzun ihtiyacı neyse bunları inşallah yerli ve milli olarak karşıladık, karşılamaya devam edeceğiz. 14 Mayıs geliyor ve ne yapacağınızı biliyorsunuz. Terörle arasında mesafe olmayanlarla aranıza mesafe koyun. Terörle mesafesi olmayanlara asla itibar etmeyin. Terörü tekrar başımıza bela edeceklere asla müsaade etmeyin. Bu konuda siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. 14 Mayıs'ta bu işin gereğini yaptıktan sonra inşallah 15 Mayıs zaferinde sizlerle beraber olmak üzere tekrar bayramınız mübarek olsun. Arifeniz mübarek olsun."

- "Birbirine benzemezler çetesi gelecek olursa Kandil de FETÖ'cüler de bayram edecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de seçim sürecine girildiğini ve çalışmalarını vatanın bölünmez bütünlüğü, birliği ve dirliği üzerinde yürüttüklerini söyledi.

Millet İttifakı'nı eleştiren Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Karşı tarafta da elbette legal gözüken partiler var ama Kandil'den durmadan mesaj vererek destek verenler var. Kandil emir veriyor. Evlatlarımızın katili içeride yatarken 'Onları bırakın.' diyorlar. Kandil emir veriyor, 'Yerel yönetimler özerklik şartını tanıyın.' diyorlar. Yerel yönetimde özerklik şartının tanınması demek, ülkemizin güneyinde bir terör devletinin kurulmasına ilk adımı atmak demektir. Yani devlet Ankara'dan para gönderecek, karışmayacak. Seçilene hiç dokunulmayacak. 'Sen bu parayı niye harcadın, nerelere harcadın?' denilemeyecek. Kendi adamlarını kendileri seçecekler. Kendilerine göre de orada bir devlet kuracaklar. Bunun yolunun açılmasını istiyor Kandil. Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Kurultayı'nda çıkıp bağıra çağıra 'Ben yerel yönetimler özerklik şartını tanıyacağım.' diyerek söz veriyor."

Özhaseki, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin sonuçlarını "şer odaklarının" da merakla beklediğini vurgulayarak, "Bir taraftan da Amerika'nın kucağına gitmiş oturmuş, o ne derse onu yapan bir sürü kandırılmış zavallılarla beraber Türkiye'ye ayar vermeye çalışanlar var. Siz bunları da biliyorsunuz. Lütfen onların sitelerini bir takip edin, adamları ne diyor, bir bakın. Bütün ümitlerini 14 Mayıs'a bağladılar. 14 Mayıs'ta Allah korusun eğer o bizim ara ara şer ittifakı diye nitelediğimiz ve birbirine benzemezler çetesi gelecek olursa Kandil de bayram edecek, FETÖ'cüler de bayram edecek. O ihtilal denemesindeki evlatlarımızın katilleri de bayram etmeye devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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