Kayseri'de bir kişi kardeşini ve annesini bıçakla yaraladı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tartıştığı kardeşini ve kavgayı ayırmaya çalışan annesini bıçaklaya yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Keykubat Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki bir evde M.O. ile kardeşi R.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.O, kardeşi R.O. ile kavgayı önlemeye çalışan annesi F.O'yu bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.



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