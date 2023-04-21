AK Parti'li Özhaseki, Kayseri'de bayram namazı sonrası konuştu:

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Yaklaşan seçimlerimizin ülkemizin birliğine, dirliğine, düzenine, okunan ezanlara ve göklerde her zaman hür bir şekilde dalgalanan bayrağımıza hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de tarihi Camii Kebir'de bayram namazı kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Özhaseki, tüm vatandaşların ve İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Cenab-ı Allah'a nice bayramlara da huzurla eriştirmesi için dua ettiklerini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu bayrama biraz buruk girdik ama en azından ümmeti Muhammed'in gayreti, tüm müminlerin duası ve belediyelerimizin gayreti ile oradaki yaraları sarma açısından da büyük faaliyetler oluyor. Elbette ki oradaki kardeşlerimize üzülüyoruz ama bir taraftan da yardım eden kardeşlerimizi görünce büyük bir millet olmanın da onurunu yaşıyoruz. Allah, oraya yardım eden, gayret edip oralarda zaman geçiren, emeğini, alın terini döken tüm kardeşlerimizden razı olsun diye dua ediyoruz. Cenab-ı Allah nice bayramlara da eriştirsin diye bu duamızı devam ettiriyoruz."

Seçimlere ilişkin de değerlendirmede bulunan Özhaseki, "Yaklaşan seçimlerimizin ülkemizin birliğine, dirliğine, düzenine, okunan ezanlara ve göklerde her zaman hür bir şekilde dalgalanan bayrağımıza da hayırlı olmasını diliyoruz. Ezan, vatan, millet düşmanlarının da bu milletin başından uzaklaşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz inşallah." diye konuştu.

Özhaseki, cami çıkışında bekleyen bir simitçinin tezgahındaki tüm simitleri alarak, vatandaşlara dağıttı.

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