Talas Belediyesi çocuklar için "çifte bayram" mesaisi yapıyor

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi, iki bayramın bir arada yaşanacağı 23 Nisan Pazar gününü çocuklara özel etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, paraşüt iniş alanında, Talas Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenecek etkinlikte eğlenceli aktivitelerle hem çocuklar hem de büyükler keyifli bir bayram geçirecek.

Çocuklar, saat 14.00'te başlayacak etkinlikte şişme oyun gruplarının yanı sıra, balon futbolundan voleybola, bilek güreşinden okçuluk ve badmintona birçok farklı oyunla eğlenecek.

Ücretsiz etkinlikte pamuk şekeri ve kek ikramları da yapılacak.



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