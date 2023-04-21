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Kayseri'de traktör pulluğuna "tahıl küpü" takıldı

AA

Kayseri'de traktör pulluğuna "tahıl küpü" takıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tarlasını süren çiftçinin traktörünün pulluğuna, Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen, yaklaşık 1 metre boyunda küp takıldı.

Tomarza ilçesi İncili Mahallesi'nde tarlasını süren Cengiz Uzun, pulluğuna bir parça takıldığını fark edince traktörü durdurup kürekle kazmaya başladı.

Uzun, parçanın bütün halinde bir küp olduğunu fark edince jandarmaya haber verdi.

Jandarma gözetiminde, uzman ekiplerce çıkarılan ve 5 ya da 6. yüzyıla ait tahıl küpü (pitos) olduğu değerlendirilen eser, Kayseri Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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