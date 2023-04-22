"23 Nisan"ı alzaymır hastası öğretmeni konu alan kısa filmle anlattılar

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KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla alzaymır hastası emekli bir öğretmenin konu edildiği kısa film hazırladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayramın 103. yıl dönümünü anlatan "Asla Unutulmaz" adlı kısa filmde, oyuncu Reyhan İlhan, alzaymır hastası emekli bir öğretmeni canlandırdı.

Filmde, hala mesleğini sürdürdüğünü zannedip zaman zaman okuluna giden alzaymır hastası emekli öğretmenin, rahatsızlığına rağmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutmaması konu ediliyor.

Kısa filmdeki bir sahnede, emekli öğretmenin kızına para vererek, "Kızım bu paraları al. Torunum Asya'ya çok güzel bir kıyafet almanı istiyorum. Yarın 23 Nisan. 23 Nisan'da bütün çocuklar çok güzel giyinmeli." demesi ve kızının da "Anne sen 23 Nisan'ı nasıl hatırladın?" şeklindeki şaşkınlığı üzerine de "Mustafa Kemal Atatürk'ün hepimize emanet ettiği bu güzel bayramı nasıl unuturum." diye cevaplaması yer alıyor.

Kısa film, "23 Nisan asla unutulmaz, bayramımız kutlu olsun." mesajıyla sona eriyor.

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