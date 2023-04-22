CHP Kayseri İl Başkanlığı bayramlaşma programı düzenledi

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KAYSERİ (AA) - CHP Kayseri İl Başkanlığı'nca bayramlaşma programı düzenlendi.

İl binasında düzenlenen programda konuşan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Çok önemli bir seçim sürecinde olduklarını ifade eden Arık, daha büyüyerek yollarına devam edeceklerini anlattı.

3 dönem milletvekilliği yaptığını anımsatan ve bu süreçte hep fakirin, ezilenin yanında yer almaya çalıştığını vurgulayan Arık, herkese hakkını helal ettiğini belirterek, helallik istedi.

İl Başkanı Adil Demir ise seçime 21 gün kaldığını ifade ederek, partililerden tahriklere kapılmamalarını, sakin olmalarını ve hiç kimse ile herhangi bir polemiğe girmemelerini istedi.

Demir, bu süreci şenlik ve düğün havasında yürüterek, 14 Mayıs'ta tekrardan bir bayram yaşayacaklarını kaydetti.

CHP'nin Kayseri birinci sıra milletvekili adayı Aşkın Genç ise çok önemli bir seçimin arifesinde olduklarını, bugün ellerine ulaşan anketlerde 3 milletvekili çıkarmalarının an meselesi olduğunu aktardı.

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