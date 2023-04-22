MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de bayramlaşma programında konuştu:

KAYSERİ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de partisinin düzenlediği bayramlaşma programına katıldı.

Özdemir, MHP Kayseri İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşmada, tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Özdemir, Türk milletinin büyük dayanışma örneği sergilediğini ve çok kısa sürede yaraların sarıldığını belirtti.

Devletin imkan ve kabiliyeti sayesinde bayram gününde depremde evleri yıkılan vatandaşlara evlerin teslim edilmeye başlandığını dile getiren Özdemir, "İnşallah çok kısa sürede ihtiyaç duyulan diğer konutların da inşası tamamlanacak, 11 şehir eskisinden çok daha güçlü şekilde ayağa kalkacak, yaralar sarılacak ve bütün ülke huzur ikliminde mutlu şekilde yeni yüzyılda, yeni hayatına, yeni bir Türkiye idealiyle kapı aralayacaktır." diye konuştu.

Bununla beraber 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin gündemlerin başında geldiğini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Böylesine bir süreçte demokrasi kültürümüze, demokratik olgunluğumuza katkı sağlayacak tarzda duyarlı, hassasiyet yüklü ve şuurlu bir yol izlenmesi gerekirken ne yazık ki bazı siyasi partilerin ve hatta bazı siyasi liderlerin Türkiye'de mezhepsel ayrımcılığı, etnik ayrımcılığı kışkırtacak söylemlerde bulunduğunu görüyoruz. Bu tür söylemlere gerek yoktur. Türk milletinin kuzeyden güneye, doğudan batıya, anasının dili, doğduğu yahut doyduğu yer neresi olursa olsun birdir ve beraberdir. O yüzden her ne olursa olsun Türk milletinin milli birlik ve beraberliğine halel getirecek söylem ve eylemlerden uzak durulması büyük öneme sahiptir. Bununla birlikte temennimiz elbette seçimlerin demokratik olgunluk çerçevesinde gerçekleşmesidir. Aziz milletimizin iradesiyle yine Türkiye'nin, yüzüncü yılından itibaren 21. yüzyılda daha kararlı, daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmesidir. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi bu inançla seçimlere hazırlanmıştır. İnşallah seçimlerde de başarılı olacaktır."

Milletvekili adaylarının da tanıtıldığı programda, konuşmaların ardından partililer bayramlaştı.



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