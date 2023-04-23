Kayseri'de 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çeşitli suçlardan 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "mala zarar verme" suçlarından 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç'nin (42) saklandığı adresi tespit etti.
Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda firari kadın yakalandı.
K.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.