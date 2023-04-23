Kayseri'de "çocuk şenliği" düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "çocuk şenliği" düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ ve Talas Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen şenlik, Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda gerçekleştirildi.

Çocuklara yönelik çeşitli aktivitelerin yapıldığı programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 103 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığını ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü çocuklara armağan ettiğini belirtti.

Her zaman çocuklar için var olduklarını, bu bilinçle hizmet etmeye gayret ettiklerini aktaran Büyükkılıç, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i gençlere emanet ettiğini ve Cumhuriyet'in ruhuna yakışır hamlelerle 100. yıl dönümünde Türkiye'nin kendinden söz ettiren ülkeler arasında yer almaya devam edeceğini kaydetti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da çocukların bayramını tebrik ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olmaktan gurur duyuyoruz. Hepinize selam, saygılar sunuyorum, değerli çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum, onların hepsi bizim geleceğimiz." ifadelerini kullandı.



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