Kayseri'de düşen paramotordaki 2 kişi yaralandı

1,5 yıl erkek gibi yaşadı, intihar etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde kalkıştan hemen sonra düşen paramotordaki iki kişi yaralandı.

Akçakaya Mahallesi'nde içerisinde iki kişiyle havalanan paramotor kalkıştan hemen sonra motorunda meydana gelen arıza nedeniyle inişe geçti.

Bir süre ilerleyen paramotor, yakın mesafeden tarlaya düştü.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.