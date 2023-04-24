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Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi Kayseri'de açılacak

AA

Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi Kayseri'de açılacak

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi, 26 Nisan Çarşamba günü Kayseri'de ziyarete açılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurşunlu Otoparkı'nda açılacak merkez, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterindeki yerli ve milli silah, araç gereç, teçhizat, mühimmat ve donanımları vatandaşlarla buluşturacak.

Merkezde, maketler, dijital gösterimler ve 3 boyutlu animasyon filmlerle savunma sanayiinin katettiği aşama ve TSK'nın modernizasyonu anlatılacak.

Üç ana bölümden oluşan merkez, 26 Nisan-1 Mayıs arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

- Dijital Gösterim Merkezi

Merkezin dış cephesindeki köşede yer alan LED ekranda TSK envanterinde bulunun yerli ve milli silahlar 3 boyutlu içeriklerle ziyaretçilere sunuluyor. Dijital Gösterim Merkezi girişindeki dijital tünelde ise Milli Muharip Uçak, TCG Anadolu gemisi, Atak helikopteri ve Altay tankı gibi projelere ait görüntüler görsel şovlarla sergileniyor.

TSK envanterindeki ürünlerden seçilen maketlerin ayrı ayrı alanlarda sergilendiği merkezde, dairesel dijital alanda silahların yüksek teknolojisi ve üst kabiliyetleri anlatılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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