Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı'nda raylı sistem araçlarıyla 236 bin 162 vatandaşa ücretsiz ulaşım imkanı sağladıklarını bildirdi.



Büyükkılıç, Ramazan Bayramı tatilinde 3 gün boyunca raylı sistem araçlarıyla vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sağladıklarını belirtti.

Ramazan Bayramı sürecinde de belediye olarak her alanda çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Büyükkılıç, "Bayram süresince hemşehrilerimiz tramvay seferlerinden ücretsiz faydalanabildi. 3 gün boyunca 169 bin 270 tam kart, 66 bin 892 indirimli kart kullanımı olmak üzere toplam 236 bin 162 vatandaşımızı raylı sistem araçlarımızla ücretsiz ulaştırmak suretiyle bu hizmetimizi vermiş olduk. Emeği geçen tüm kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Kayseri'de hayvanat bahçesini iki günde 100 bin kişi ziyaret etti

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olarak 100 bin kişiyi misafir etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayvanat bahçesi bayram dolayısıyla 22 ve 23 Nisan'da kapılarını misafirlerine ücretsiz açtı.

153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi 2 günde 100 bin kişiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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