Kayseri'de 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık suçlarından 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı" suçundan 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.
Firari hükümlünün Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ikamette olduğunu tespit eden ekipler, eve operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan G.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.