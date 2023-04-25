AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Tomarza'da seçim çalışmalarını sürdürdü

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KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Tomarza'da partisince düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

İncili Çavuş Parkı'nda düzenlenen programa katılan Özhaseki, burada partililerle bayramlaştı.

Özhaseki, 14 Mayıs'ta yapılacak seçiminin önemine değinerek, "Ülkemizin gelişmesinde yapılan çalışmaların devam edebilmesi için destelerinizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Özhaseki'ye programda AK Parti Kayseri milletvekili adayı Mahmut Gürcan, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, önceki dönem İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Erhan Şahin eşlik etti.



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