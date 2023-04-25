Kayseri'de güvenlik görevlisi temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde temizlediği tabancası ateş alan güvenlik görevlisi yaralandı.

Osman Kavuncu Bulvarı'nda bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan A.B'nin nizamiyede temizlediği tabancası ateş aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan A.B, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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