Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından yapımı devam eden Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nın açılışı yapılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mesire alanı, 29 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, içerisinde çok sayıda faaliyetin yer alacağı tesisin, şehrin vazgeçilmezi arasına gireceğini belirtti.

Mesire alanından her yaş grubunun rahatlıkla faydalanabileceğini anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Piknik yapmak isteyenlerden yürüyüş yapmayı amaçlayanlara, gölet manzarası seyretmek isteyenlerden ata binmek isteyenlere kadar çok sayıda faaliyetin yapılacağı bir alan tamamlandı. Ayrıca yavrularımızın da ziyaret edebileceği mini bir hayvanat bahçesi yapıldı. Kısacı buraya gelen vatandaşlarımızın gönlünce dinlenip yorgunluklarını atabileceği bir alan yapılmış oldu."

Açılış, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile protokolün katılımıyla gerçekleştirilecek.

- Başkan Büyükkılıç'a ziyaretler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bazı sendika başkanları ve yönetimi ile bir araya geldi.

Büyükkılıç, Öz-Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Ali Kayabaşı, Öz-Taşıma-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ahmet Özdemir ve sendika yönetimini makamında ağırladı.

Ziyarette konuşan Büyükkılıç, kentte birlik ve beraberlik içerisinde hizmetlere devam ettiklerini ifade etti.

Ayrıca, önceki dönem Melikgazi Meclis Üyesi Ahmet Tekin ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve dernek başkanları da ziyarette bulundu.

Başkan Büyükkılıç, ziyarette misafirlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



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