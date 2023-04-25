Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğe sahip Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin açılış için gün saydığını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 1 milyon metrekaresi yeşil alan olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin bahar aylarıyla daha yeşil bir görünüm kazanmaya başladığını, ağaç dikme ve peyzaj çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

96 engelli, 28 otobüs otoparkı olmak üzere toplam 3 bin 394 araçlık otopark alanının yer alacağı projede, bisiklet, koşu ve yürüyüş yolları, piknik alanı, servis yolları, 2 ayrı etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları, spor sahası alanları ve süs havuzları da bulunacağını anlatan Büyükkılıç, ayrıca köpek eğitim alanı, konser sahne kurulum alanı ve amfi, özel tasarlanmış çiçek bahçeleri, yapay tepelikler, kaykay pisti, plates ve yoga sahaları, güneş saati, spor alanlarının etrafında her biri 123 kişilik 14 tribün ve model araç-drone pisti yer alacağını kaydetti.

Projenin 7'den 70'e tüm kesime hitap edeceğini belirten Büyükkılıç, "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Türkiye'nin en yeşil millet bahçesi vatandaşa hizmet için gün sayıyor. Şehrimize, İç Anadolu bölgemize ve ülkemize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.