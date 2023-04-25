Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, Soğanlı'yı tanıtmaya devam ediyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, fenomen şef Burak Özdemir ile Soğanlı Vadisi'nin tanıtım çalışmalarına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiçek, Büyükkkılıç ve Özdemir, sıcak hava balonuna bindiler, bölgede yapılan çalışmaları incelediler.

Bölgeye farklı ülkelerden turist grupları geldiğine dikkati çeken Büyükkılıç, "Avrupa'dan hatta Amerika'dan, Hindistan'dan, Rusya'dan gelen turistler burada hem inanç turizmi hem de balon turizmi bağlamında çalışmalarımızı görüyor. Sultan Sazlığı'nın ayrı bir zenginlik kazandırdığı, açık hava müzesi niteliğindeki Kayseri merkezinin ayrı bir güzellik kazandırdığı, tarihin en güzel zenginliklerinin yaşandığı bir bölgedeyiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Gökmen Çiçek de Büyükşehir Belediyesi ile Soğanlı Vadisi'nde bir turizm atağı başlattıklarını anımsattı.

Çalışmaların karşılığını almaya başladıklarını anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

"Şu an çok ciddi bir geliş var, çok ciddi bir rağbet var. 14 balon uçuyor artık Soğanlı Vadisi semalarında. Sabahın erken saatlerinden itibaren dünyanın her yerinden gelen misafirlerimizi oralarda, restoranlarda, lokantalarımızda, bölgede ağırlıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ciddi bir ekonomik canlılık da başlattı ama Büyükşehir Belediye’mizin başlattığı proje de hızla devam ediyor. İnşallah sonuna doğru geldiğimizde otel projemiz var. Otel projemiz de bittiğinde bambaşka bir Soğanlı olacak. Bizim hep bir söylemimiz vardı, 'Baharda başka bir Soğanlı olacak' diye. Şimdi bahar gelmek üzere, biz de çalışmalarımızı ona göre hızlandırdık. İnşallah yazın hemşehrilerimizle beraber cıvıl cıvıl, turistlerle tıklım tıklım dolu bir Soğanlı Vadisi göreceğiz."

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise bölgenin turizm ile ön plana çıkmaya başladığını, bundan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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