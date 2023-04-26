Kayseri Ticaret Borsası

Oğul Tatlıcı ile ilgili dava yeniden başladı! Zorla getirme kararı çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 313,10 lira, takım pastırmanın kilogramı 458 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,00 6,20 Arpa Kg 5,70 5,80

Kabak çekirdeği (yerli) Kg 70,00 80,00 Sucuk Kg 283,00 313,10 Pastırma (takım) Kg 438,00 458,00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.