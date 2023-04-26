İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'de mitingde konuştu:

KAYSERİ (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti, sıradan bir parti değildir. İYİ Parti, kuruluş aşamasından bugüne kadar her türlü iftiraya, tehdide, kötülüğe, yanlışa maruz kalmıştır. Bir kişi bile bugüne kadar İYİ Parti'ye karşı yapılan bu yanlışlıklar karşısında korkup kaçmamıştır." dedi.

Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, partisinin 14 Mayıs'taki seçimlerden birinci parti olarak çıkacağına, kendisinin de başbakan olacağına kalpten inandığını belirtti.

Partilerinin kurulduğu 2017 yılından beri çeşitli çilelerle karşılaştıklarını, vatanın bölünmemesi için verdikleri mücadelenin meydanlarda karşılığını gördüklerini kaydeden Akşener, şöyle konuştu:

"İYİ Parti, sıradan bir parti değildir. İYİ Parti, kuruluş aşamasından bugüne kadar her türlü iftiraya, tehdide, kötülüğe, yanlışa maruz kalmıştır. Bir kişi bile bugüne kadar İYİ Parti'ye karşı yapılan bu yanlışlıklar karşısında korkup kaçmamıştır. Bizim partimiz o nedenle cesurlar hareketidir. Çünkü her bir arkadaşımız kadınıyla erkeğiyle cesurdur."

Mevcut iktidarın Türkiye'yi 2002'den beri yönettiğini aktaran Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu iktidarın elbette hayırlı yaptığı her şey için teşekkür ederiz. Türkiye'nin herhangi bir derdine çare bulan herkesin kalbimizde yeri vardır, Allah razı olsun. Ama güç insanı bozuyor. Mutlak güç iki kere bozuyor. Seçime gidiyoruz, bayram gibi olması lazım. Bu meydanlarda her siyasi parti gelip seçmenine konuşmalı, o konuşmaların tamamı projeler üzerinden, hizmet üzerinden rekabet edilir şekilde olmalıdır."

Üç yıldır bazı illerde esnafı ziyaret ettiğini, Kayseri'ye de üç kez geldiğini anlatan Akşener, "Seçmen velinimettir. Derdini dinlersin, çözüm üretirsin, ona sunarsın, seçmen seni tartar, oy verir, topuk selamı verirsin. Oy vermez, amenna dersin, bir dahaki sefere gönlünü, kalbini kazanayım dersin. Türkiye'de çok uzun zamandır bu yapılmıyor. Kayseri'de PKK'lıyım, Diyarbakır'da faili meçhulcüyüm, ben hangisiyim, karar verin artık." diye konuştu.

Köy okullarını açacaklarını, köyüne dönüp tarım yapmak isteyen gençlerin 5 yıl boyunca sigorta ya da Bağ-Kur primlerini devlet olarak üstleneceklerini belirten Akşener, bir ay içinde 100 bin öğretmen atayacaklarını, staj mağdurlarının mağduriyetini gidereceklerini anlattı.

Akşener, iftiralara prim vermeyeceklerini, kentleri kalkındıracaklarını, gençleri umutlu hale getireceklerini dile getirdi.

Meral Akşener, konuşmasının ardından eski Maliye Bakanı ve Yozgat milletvekili adayı Lütfullah Kayalar ile İYİ Parti Kayseri milletvekili adaylarını sahneye davet etti.

Akşener'den önce konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Akşener ve altı siyasi parti olduğu müddetçe teröre bulaşmış eli kanlı teröristleri hiç kimsenin cezaevinden çıkaramayacağını söyledi.

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